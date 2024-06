Pháp luật Bắt giữ 2 đối tượng liều lĩnh dùng dao chặn đường cướp tài sản Từ đầu năm đến nay, 2 đối tượng dùng dao chặn đường cướp tài sản của người đi đường đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản và 5 vụ trộm xe máy trên nhiều địa bàn ở tỉnh Nghệ An.

Ngày 9/6/2024, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ 2 đối tượng N.T. K (SN 2009) và N.V.H.A (SN 2009), cùng trú tại huyện Nghi Lộc về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 4/6/2024, Công an huyện Nghi Lộc tiếp nhận tin báo của 2 bị hại về việc bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy, dùng dao cướp tài sản khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 48E thuộc địa bàn xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc vào rạng sáng 3/6/2024.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ. Ảnh: Hồng Hạnh

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xét thấy tính chất manh động, liều lĩnh của các đối tượng, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh. Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn do địa điểm gây án cách xa khu dân cư, thời điểm gây án vào ban đêm nên ảnh hưởng đến việc nhận dạng đối tượng.

Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày tiếp nhận tin báo, đến khoảng 19 giờ ngày 5/6/2024, Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ 2 đối tượng N.T.K. (SN 2009), trú tại xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc và N.V.H.A. (SN 2009), trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc về hành vi cướp tài sản. Tang vật thu giữ gồm: 5 xe máy, 1 con dao, 5 triệu đồng và các tang vật liên quan.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã lên kế hoạch cướp tài sản của người đi đường để kiếm tiền tiêu xài cá nhân... Bước đầu, cơ quan Công an xác định, ngoài 2 vụ cướp nói trên, từ đầu năm 2024 đến nay, 2 đối tượng đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản của người đi đường ở các địa bàn giáp ranh với huyện Nghi Lộc và 5 vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện Nghi Lộc, TP. Vinh, thị xã Cửa Lò... (nhiều vụ việc bị hại không trình báo).

Công an huyện Nghi Lộc đã bắt giữ 2 đối tượng manh động, dùng dao chặn đường cướp tài sản. Ảnh: Văn Hậu

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.