Bắt giữ 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông

Ngày 26/3, thông tin từ Đội Cảnh sát Đường thủy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 tàu vỏ sắt có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam đoạn qua địa phận xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên.

Cơ quan Công an bắt giữ 2 tàu vỏ sắt có hành vi khai thác cát trái phép trên sông. Ảnh: Thùy Chi

Theo đó, qua công tác trinh sát và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, Đội Cảnh sát Đường thủy nhận thấy có tình trạng tàu vỏ sắt có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam.



Khoảng 21h30 ngày 22/3, Đội Cảnh sát Đường thủy, Phòng CSGT Nghệ An phát hiện trên sông Lam đoạn qua xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên có tàu vỏ sát mang số hiệu NA-2475 do anh Nguyễn Văn Tú (SN 1993, trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên) điều khiển có hành vi khai thác cát trái phép nên đã tổ chức kiểm tra, bắt giữ.Cũng trong đêm 22/3, tại địa điểm trên, Đội Cảnh sát Đường thủy tiếp tục phát hiện và bắt giữ tàu vỏ sắt mang số hiệu NA-2628 do anh Nguyễn Đình Duy (SN 1989, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên) điều khiển đang có hành vi khai thác cát trái phép.Tại hiện trường, Cảnh sát thu giữ 37mcát hút lậu; 2 tàu vỏ sắt cùng nhiều tang vật, phương tiện.Hiện, vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Hưng Nguyên điều tra làm rõ./.