Bắt giữ 2 thanh niên mua ma túy tặng sinh nhật bạn

Đối tượng Phạm Phước Sinh.

Sáng 6/4, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, qua theo dõi, lúc 19h45 tối 4/4, trước tiền sảnh khách sạn New Valentine (phường Phú Hội, TP Huế), lực lượng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Hồ Đức Huy (SN 2003, trú thôn Triều Sơn Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà) và Phạm Phước Sinh (SN 2002, trú phường Vỹ Dạ, TP Huế) tàng trữ trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 100 viên ma túy (39,9 gam) và 62,5 gam ma túy tổng hợp.