Pháp luật

Bắt giữ 3 đối tượng cho vay lãi suất từ 240%/năm đến 644%/năm

Thanh Thủy (TTXVN) 04/09/2025 06:16

Lực lượng chức năng vừa bắt giữ 3 đối tượng trong vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Phạm Duy. Ảnh: TTXVN

Ngày 3/9, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị điều tra, xác định, từ năm 2024 - 2025, nhóm các đối tượng gồm: Phạm Duy (SN 1992), trú tại phường Sơn Tây; Nguyễn Văn Dũng (SN 1966), trú xã Trần Phú; Trần Tuấn Vũ (SN 1990), trú phường Sơn Tây; Phan Việt Trung (SN 1992), trú phường Sơn Tây (thành phố Hà Nội) và Dương Hữu Phúc (SN 1987), trú tổ dân phố Phúc Yên, phường Yên Bái (Lào Cai) đã tổ chức cho một số người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế vay tiền có lấy lãi với lãi suất từ 240%/năm đến 644%/năm. Mức lãi suất này cao gấp từ 12 - 31,28 lần mức lãi suất cao nhất do Bộ Luật Dân sự quy định. Số tiền giao dịch hơn 25 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 10 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng bắt khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu gồm Phạm Duy, Nguyễn Văn Dũng và Phan Việt Trung vì hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trong quá trình khám xét nhà trọ của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật có liên quan như 10 điện thoại di động, 2 máy tính để bàn, 2 con dao, 2 cây kiếm cùng nhiều tài liệu liên quan; tại nhà trọ của Trần Tuấn Vũ và Phan Việt Trung, tại phường Nam Đông Hà, lực lượng chức năng đã phát hiện tại tủ đựng đồ trong phòng ngủ của các đối tượng có 9 viên nén hình tròn, màu hồng. Hiện, 2 đối tượng trên đã được bàn giao cho Công an phường Nam Đông Hà để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Chú thích ảnh
Tang vật các lực lượng thu giữ được. Ảnh: TTXVN

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

