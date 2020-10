Bắt giữ 4 thanh niên gây ra 33 vụ trộm và cướp tài sản

Sáng 27/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đấu tranh tội phạm trộm cắp và cướp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Đặng Văn Tiến (SN 1999), trú tại thị trấn Quán Hành; Hoàng Văn Thắng (SN 1999); Trương Văn Trí (SN 2003); Nguyễn Văn Lưu (SN 2001) cùng trú tại xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản và cướp tài sản.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 9/2020 đến nay, trên địa bàn huyện Nghi Lộc và các huyện phụ cận như: Hưng Nguyên, Đô Lương, Yên Thành… thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm chó, mất tài sản trong nhà dân.

Các đối tượng thường chia từng cặp, sử dụng xe máy mang theo súng bắn điện tự chế, bì xác rắn, dao kiếm, chai thủy tinh… đi khắp các địa bàn trong và ngoài huyện. Khi thấy chó thả rông, các đối tượng liền áp sát, dùng súng bắn điện để bắt. Đồng thời, phát hiện nhà dân nào sơ hở sẽ đột nhập để trộm cắp tài sản, thậm chí cướp tài sản. Nếu bị người dân phát hiện truy đuổi thì các đối tượng dùng các hung khí mang theo chống trả quyết liệt để chạy thoát.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Nhật Tuấn

Điển hình, vào khoảng 20 giờ ngày 19/9/2020, chị Phan Thị Luyến (SN 1986) trú tại xóm 8 + 9, xã Nghi Văn đang nằm xem điện thoại trong nhà thì bất ngờ bị một nam thanh niên bịt kín mặt đột nhập vào nhà dùng hai tay khống chế, che mặt chị Luyến và cướp chiếc điện thoại trị giá khoảng 5 triệu đồng mà chị Luyến đang cầm trên tay. Tiếp đó, vào khoảng 22 giờ ngày 16/10/2020, kẻ gian đột nhập vào nhà thờ họ Lê thuộc xóm 5A, xã Nghi Văn lấy trộm một chiếc két sắt có chứa số tiền hơn 10 triệu đồng.



Xét thấy các đối tượng hoạt động lưu động, hành vi phạm tội manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật và gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân nên lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc xác lập chuyên án để đấu tranh.

Khoảng 6 giờ ngày 23/10, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên, Đồn Công an Khu công nghiệp Yên Phong thuộc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh phá thành công chuyên án. Bước đầu bắt giữ 4 đối tượng gồm: Tiến, Thắng, Trí và Lưu đã nêu trên. Tang vật thu giữ gồm 3 con chó có tổng khối lượng 75kg, 5 bì xác rắn, 01 súng bắn điện tự chế, 02 xe máy, 05 điện thoại di động, 02 két sắt đã bị các đối tượng phá hỏng và các vật chứng khác có liên quan.

Chiếc két sắt các đối tượng cạy phá để trộm tài sản. Ảnh: Nhật Tuấn

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ đầu tháng 9/2020 đến nay đã gây ra trên 30 vụ trộm chó, trộm tài sản và 3 vụ cướp tài sản trên các địa bàn Hưng Nguyên, Nghi Lộc. Tổng trị giá tài sản các đối tượng trộm, cướp xấp xỉ 200 triệu đồng. Trong đó, đã thực hiện vụ trộm két sắt tại nhà thờ họ Lê thuộc xóm 5A, xã Nghi Văn vào tối ngày 16/10 lấy 10 triệu đồng; vụ cướp điện thoại của chị Phan Thị Luyến vào tối ngày 19/9; 01 vụ trộm ắc quy ô tô ở xã Nghi Văn vào năm 2019.



Trước khi gây án, các đối tượng đều lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ về phương tiện, thời gian. Các đối tượng chọn thời điểm gây án vào ban đêm để tránh sự phát hiện của công an và bỏ trốn khỏi địa phương sau khi hành sự. Đây là các đối tượng nghiện ma túy, rất liều lĩnh trong quá trình gây án.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.