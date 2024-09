Pháp luật Bắt giữ 51 đối tượng thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng trên địa bàn TP. Vinh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ 51 đối tượng (từ 14-18 tuổi) về hành vi Gây rối trật tự công cộng, thu giữ nhiều loại dao, kiếm và một số tang vật liên quan khác.

Trong thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng đã đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các ổ nhóm đối tượng, nhưng tình hình thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật vẫn tiềm ẩn, một số nhóm mới từ các địa bàn lân cận (huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên và tỉnh Hà Tĩnh) đến địa bàn thành phố Vinh để hoạt động. Các nhóm thanh, thiếu niên điều khiển xe mô tô, mang theo hung khí (dao, kiếm…) lạng lách, đánh võng, nẹt pô, rượt đuổi, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, chủ yếu vào đêm khuya.

Các nhóm thanh, thiếu niên bị lực lượng Công an thành phố Vinh đấu tranh, bắt giữ. Ảnh: Phạm Thủy

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh đã xây dựng và triển khai kế hoạch, huy động Đội nghiệp vụ, Công an phường, xã, Tổ 373 xác lập chuyên án, tập trung rà soát, phát hiện, đấu tranh bắt giữ các đối tượng để xử lý, răn đe và phòng ngừa tội phạm.

Kiên trì theo dõi, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 10/9/2024, Công an thành phố Vinh đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 51 đối tượng (từ 14-18 tuổi), thu giữ nhiều dao, kiếm tự chế và một số tang vật liên quan khác.

Tang vật vụ án. Ảnh: Phạm Thủy

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Vinh điều tra, làm rõ: Qua mạng xã hội, các nhóm đối tượng ở các địa bàn lân cận như huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên và tỉnh Hà Tĩnh quen biết và hẹn nhau tại thành phố Vinh để “thể hiện bản thân”. Trong quá trình điều khiển xe máy với tốc độ cao, dàn thành nhiều hàng ngang trên đường, lạng lạch, hò hét, bấm còi…, các nhóm xảy ra mâu thuẫn, gây xích mích dẫn đến rượt đuổi, đánh nhau.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với 31 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích; xử lý vi phạm hành chính đối với 20 đối tượng có liên quan.