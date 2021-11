Bắt giữ container vận chuyển gần 3.500 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc

Vào khoảng 02h30 phút ngày 3/11, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Nghệ An tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô BKS 98H - 013.16 kéo rơ moóc 98R - 021.01 do N.X.L, (SN 1985), trú tại xóm Bãi Cả, xã Tiên Lục, huyện Lục Giang, tỉnh Bắc Giang điều khiển.

Qua kiểm tra phát hiện trên container phía sau rơ moóc chở 343 thùng rượu chứa 3.474 chai rượu các loại như Macallan, Ballantines, Chivas 18… Tất cả đều do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu trên.