Bắt giữ đối tượng cấu kết với người thân ở nước ngoài để mua bán người

Ngày 16/8/2021, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Lương Thị Hoa (SN 1979), trú tại bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn để điều tra về hành vi “mua bán người”.



Trước đó, ngày 11/8/2021, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận tin trình báo của chị Lương Thị L. (SN 1996), trú bản Phà Khảo, xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn tố cáo mình bị đối tượng Lương Thị Hoa lừa bán sang Trung Quốc.

Đối tượng Lương Thị Hoa. Ảnh: Bình Nguyên

Ngay sau đó, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ đối tượng Lương Thị Hoa để điều tra về hành vi “mua bán người”.