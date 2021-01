Bắt giữ đối tượng có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

(Baonghean.vn) - Bước đầu cơ quan An ninh điều tra đã chứng minh, làm rõ Trần Hữu Đức đã tham gia tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, đây là tổ chức được Bộ Công an công bố là tổ chức khủng bố, do Đào Minh Quân cầm đầu, có hoạt động chống Đảng, Nhà nước ta hoạt động với phương châm 3 sạch (đốt sạch, phá sạch, giết sạch), mục đích là thay đổi chể chế chính trị, lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Nam Phong