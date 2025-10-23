Pháp luật Bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Sáng 23/10, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xảy ra vụ cố ý gây thương tích nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương, gây náo loạn khu vực bệnh viện.

Lực lượng Công an đã nhanh chóng có mặt, khống chế và bắt giữ đối tượng. Clip: CSCC



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ cùng ngày. Do bức xúc cá nhân, một người đàn ông đã sử dụng hung khí tấn công làm bị thương nhiều người rồi cố thủ trong một phòng của bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khống chế và bắt giữ đối tượng.

Đến thời điểm hiện tại, đối tượng được xác định là Bằng Văn Vỹ (SN 1996), quê quán Bắc Ninh, hiện trú tại xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Hiện Vỹ đã bị lực lượng Công an khống chế, đưa về trụ sở để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người dân theo dõi vụ việc xảy ra vào sáng nay tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: CSCC

Các y, bác sĩ của bệnh viện đã kịp thời cấp cứu cho các nạn nhân bị thương. Tình hình trật tự tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã được ổn định; công tác khám, chữa bệnh đang diễn ra bình thường.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo Nghệ An tiếp tục cập nhật