Bắt giữ đối tượng đâm tử vong phó trưởng công an xã

Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã bắt giữ Hồ Minh Đạt, đối tượng đâm tử vong Phó trưởng Công an xã khi Đạt đang lẩn trốn tại 1 căn nhà của người thân.

Trước đó, khoảng cuối tháng 6/2022, Hồ Minh Đạt, ở thôn Bắc Sông Giang, xã Khánh Trung, bị Công an xã Khánh Thành, cùng huyện Khánh Vĩnh tạm giữ xe máy do vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Đến chiều 9/7, Hồ Minh Đạt đột nhập nhà kho Công an xã Khánh Thành đưa xe máy về nhà. Phát hiện sự việc, Thượng úy Hoàng Văn Yên - Phó trưởng Công an xã Khánh Thành cùng 2 cán bộ công an xã phối hợp lực lượng Công an xã Khánh Trung đến nhà Đạt và tiến hành làm việc với cha, mẹ của Đạt để đưa xe máy vi phạm về xử lý theo quy định.

Sau đó, Đạt đã sử dụng xe máy bí mật bám theo sau. Trên đường đưa xe máy vi phạm về đến gần Trạm xá xã Khánh Thành, Đạt tiếp cận Thượng úy Hoàng Văn Yên và dùng dao nhọn đâm Thượng úy Yên. Do vết thương quá nặng, đến tối 9/7, Thượng úy Hoàng Văn Yên đã không qua khỏi.

Sau khi gây án, Hồ Minh Đạt nhanh chóng đi khỏi hiện trường và bị lực lượng chức năng vây bắt. Được biết, đối tượng Đạt là người câm điếc, hiện Cơ quan CSĐT đang hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án.