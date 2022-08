Bắt giữ đối tượng mua bán hơn 1,5 tạ pháo lậu

(Baonghean.vn) - Với ý định buôn bán pháo để kiếm lời, Lương Văn Dương đặt mua pháo từ ngoại tỉnh rồi mang về nhà cất giữ và tìm nơi bán lại.

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lương Văn Dương (sinh năm 1982), trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Trước đó, ngày 30/7/2022, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, Chi cục Hải quan và các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng Lương Văn Dương, thu giữ hơn 156kg pháo các loại do nước ngoài sản xuất. Dương từng mang 01 tiền án về tội giết người, ra tù năm 2008 và cũng là đối tượng có các hoạt động phức tạp về mua bán pháo nổ trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an, Lương Văn Dương khai nhận, số pháo trên được Dương đặt mua ngoại tỉnh đưa về cất giấu, rồi tìm nơi bán lại nhằm kiếm lời.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định.