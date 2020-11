Bắt giữ đối tượng phát tán tài liệu, tuyên truyền chống phá Nhà nước

(Baonghean.vn) - Đối tượng Nguyễn Văn Lâm, sinh năm 1970, trú tại huyện Nam Đàn, cư trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh (thành phố Vinh) vừa bị Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, để điều tra về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Đức Vũ