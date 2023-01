Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép gần 50kg pháo nổ

(Baonghean.vn) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phát hiện bắt quả tang đối tượng tàng trữ trái phép pháo nổ.

Theo đó vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 03/01/2023, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, phối hợp với Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An phát hiện, bắt quả tang đối tượng Phùng Văn Linh (SN 1987), quê quán xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, trú quán tại bản Keng Đu, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang có hành vi tàng trữ pháo nổ.

Tang vật thu giữ khoảng 46,5kg pháo các loại (40 bánh pháo loại 36 quả có khối lượng khoảng 46kg và 02 gói pháo bi khối lượng khoảng 0,5kg).

Hiện, lực lượng BĐBP Nghệ An đã mở rộng điều tra vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.