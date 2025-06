Pháp luật Bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế sau hơn một năm lẩn trốn tại Hàn Quốc Cơ quan Công an phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã bắt giữ Trần Thị Chung, đối tượng truy nã quốc tế...

Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Trần Thị Chung khi đối tượng này vừa bị trục xuất từ Hàn Quốc về Việt Nam trên chuyến bay 7C2261 (Jeju Air), nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Ngay sau đó, đối tượng đã được áp giải về Công an tỉnh Quảng Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật.



Trần Thị Chung, đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.



Trước đó, ngày 4-3-2024, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Chung (SN 1989) trú tại thôn Đức Xuân, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo quy định tại khoản 3 Điều 349 Bộ luật Hình sự, trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh và một số địa phương khác.

Khi lực lượng chức năng triệt phá đường dây chuyên tổ chức cho nhiều người Việt Nam xuất cảnh sang Hàn Quốc theo hình thức du lịch trá hình để ở lại lao động bất hợp pháp, Trần Thị Chung - một trong những đối tượng chính trong đường dây đã bỏ trốn sang Hàn Quốc.

Ngày 16-3-2024, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm và đề nghị truy nã quốc tế đối với đối tượng này.

Trên cơ sở đề nghị của phía Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã tiến hành xác minh thông tin xuất nhập cảnh và nơi cư trú của Trần Thị Chung.

Đến ngày 12-6, đối tượng đã bị lực lượng chức năng Hàn Quốc bắt giữ và trục xuất về nước.

Liên quan đến vụ án còn một số đối tượng truy nã đang lẩn trốn gồm Nguyễn Văn Chiến (SN 1985) trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; Bùi Thị Thúy Hạnh (SN 1985); Lê Sỹ Đồng (SN 1984) cùng trú tại xã Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các đối tượng sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Mọi cá nhân, tổ chức nếu có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo kịp thời cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, địa chỉ: Cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Số điện thoại: 0692.808.154.