Pháp luật Bắt giữ đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn về hành vi gây rối trật tự công cộng Sau 2 năm lẩn trốn truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, ngay khi vừa trở về địa phương, đối tượng Phan Công Luân đã bị Công an xã Nghi Lộc và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đồng chủ trì, phối hợp Tổ Cảnh sát giao thông Nghi Lộc bắt giữ.

Sau thời gian theo dõi, Công an xã Nghi Lộc và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đồng chủ trì, phối hợp Tổ Cảnh sát giao thông Nghi Lộc đã bắt giữ thành công và bàn giao đối tượng truy nã Phan Công Luân (SN 1989), trú tại xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan Công an lấy lời khai Phan Công Luân. Ảnh: Văn Hậu

Theo đó, tháng 3/2022 quá trình làm việc trong Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Công Luân được một người bạn rủ ngồi nhậu cùng nhiều người khác sau giờ làm, Luân đồng ý. Đến khuya cùng ngày Luân cùng một số thành viên khác trong nhóm của mình có xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát với một nhóm đối tượng khác, hậu quả một người bạn trong nhóm của Luân bị chém tử vong, sau khi sự việc xảy ra Phan Công Luân bỏ trốn. Ngày 28/8/2023, Phan Công Luân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Phan Công Luân. Ảnh: Cao Loan

Thời gian gần đây Công an xã Nghi Lộc phát hiện Phan Công Luân đã có mặt tại địa phương thuộc xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Để bắt giữ đối tượng, Công an xã Nghi Lộc và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã lên phương án đấu tranh. Sau thời gian theo dõi, ngày 23/8/2025, Công an xã Nghi Lộc và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đồng chủ trì, phối hợp Tổ Cảnh sát giao thông Nghi Lộc đã bắt giữ thành công đối tượng Phan Công Luân.

Hiện Phan Công Luân đang được Công an xã Nghi Lộc bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo quy định.