Thứ Ba, 26/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn về hành vi gây rối trật tự công cộng

Văn Hậu - Cao Loan 26/08/2025 10:08

Sau 2 năm lẩn trốn truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, ngay khi vừa trở về địa phương, đối tượng Phan Công Luân đã bị Công an xã Nghi Lộc và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đồng chủ trì, phối hợp Tổ Cảnh sát giao thông Nghi Lộc bắt giữ.

Sau thời gian theo dõi, Công an xã Nghi Lộc và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đồng chủ trì, phối hợp Tổ Cảnh sát giao thông Nghi Lộc đã bắt giữ thành công và bàn giao đối tượng truy nã Phan Công Luân (SN 1989), trú tại xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cho Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

1.ảnh pv
Cơ quan Công an lấy lời khai Phan Công Luân. Ảnh: Văn Hậu

Theo đó, tháng 3/2022 quá trình làm việc trong Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Công Luân được một người bạn rủ ngồi nhậu cùng nhiều người khác sau giờ làm, Luân đồng ý. Đến khuya cùng ngày Luân cùng một số thành viên khác trong nhóm của mình có xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát với một nhóm đối tượng khác, hậu quả một người bạn trong nhóm của Luân bị chém tử vong, sau khi sự việc xảy ra Phan Công Luân bỏ trốn. Ngày 28/8/2023, Phan Công Luân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

9.ảnh pv
Đối tượng Phan Công Luân. Ảnh: Cao Loan

Thời gian gần đây Công an xã Nghi Lộc phát hiện Phan Công Luân đã có mặt tại địa phương thuộc xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Để bắt giữ đối tượng, Công an xã Nghi Lộc và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã lên phương án đấu tranh. Sau thời gian theo dõi, ngày 23/8/2025, Công an xã Nghi Lộc và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đồng chủ trì, phối hợp Tổ Cảnh sát giao thông Nghi Lộc đã bắt giữ thành công đối tượng Phan Công Luân.

Hiện Phan Công Luân đang được Công an xã Nghi Lộc bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo quy định.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán người do Công an tỉnh Nghệ An xác lập

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán người do Công an tỉnh Nghệ An xác lập

Lẩn trốn sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồng, đối tượng truy nã đặc biệt bị tóm gọn trong nhà trọ

Lẩn trốn sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồng, đối tượng truy nã đặc biệt bị tóm gọn trong nhà trọ

Đọc tiếp

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán người do Công an tỉnh Nghệ An xác lập

Bắt đối tượng truy nã nguy hiểm trong đường dây mua bán người do Công an tỉnh Nghệ An xác lập

Lẩn trốn sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồng, đối tượng truy nã đặc biệt bị tóm gọn trong nhà trọ

Lẩn trốn sau vụ trộm hơn 2 tỷ đồng, đối tượng truy nã đặc biệt bị tóm gọn trong nhà trọ

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Bắt giữ đối tượng truy nã sau 2 năm lẩn trốn về hành vi gây rối trật tự công cộng

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO