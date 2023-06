Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Công an huyện Anh Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Phúc Sơn (Anh Sơn) đã bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép 5 kg ma túy dạng đá.