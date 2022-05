Bắt giữ đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy

Thực hiện chuyên án 682T của Công an tỉnh Nghệ An, vào hồi 12h30 phút ngày 15/5/2022, tại thôn 9, xã Phúc Sơn, Anh Sơn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 04 Công an tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì với Công an huyện Anh Sơn, phối hợp Đồn biên phòng Phúc Sơn kiểm tra xe mô tô mang BKS: 37M1-30732 do Lương Văn Thành, sinh 1971, dân tộc Thái, là lao động tự do, thường trú tại bản Vều 1, xã Phúc Sơn, Anh Sơn điều khiển.

Đối tượng và tang vật bị bắt giữ. Ảnh: Anh Bách

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện 6.000 viên ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến) được cất giữ trong cốp xe máy.

Mở rộng điều tra lực lượng chức năng tiếp tục khám xét nhà đối tượng Lương Văn Thành tại bản Vều 1 và hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.