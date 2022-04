Bắt giữ 'mắt xích' quan trọng trong đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia

Ngày 30/4/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị vừa cùng Công an huyện Nghi Lộc đồng chủ trì phá thành công chuyên án, bắt giữ 01 đối tượng có thủ 2 súng ngắn trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Nghi Lộc phát hiện một đối tượng trú tại huyện Nghi Lộc có biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ tại nhà đối tượng Trần Quốc Lô. Ảnh: Hồng Ngọc Tiến hành rà soát, xác minh lý lịch, Ban chuyên án xác định đối tượng tình nghi chính là Trần Quốc Lô (SN 1974), trú tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Lô là đối tượng đã có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến ma túy.



Xác định tính chất đặc biệt nguy hiểm của đối tượng, nếu không triệt xóa đường dây, bắt giữ đối tượng, chặt đứt mắt xích quan trọng này thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Nghi Lộc nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Trần Quốc Lô. Ảnh: Hồng Ngọc Sau một thời gian kiên trì theo dõi, áp dụng tổng hợp tất cả các biện pháp nghiệp vụ đến 10h ngày 28/4/2022, tại xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an xã Nghi Ân, thành phố Vinh phá thành công chuyên án, bắt giữ khẩn cấp đối tượng Trần Quốc Lô về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 04kg ma túy đá, 01 bánh hêrôin, 02 khẩu súng ngắn, 07 viên đạn và nhiều tang vật khác có liên quan.



Tại cơ quan Công an, Trần Quốc Lô đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.