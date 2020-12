Bắt giữ nam thanh niên chuyên buôn bán sơn giả các hãng nổi tiếng trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh

Vào hồi 19 giờ ngày 29/12/2020, tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) khám phá thành công chuyên án, bắt quả tang Hồ Văn Đức (SN 1991), trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) khi đang bán hơn 100 thùng sơn giả nhãn hiệu hãng sơn Jotun (Na Uy). Trị giá lô hàng mà Đức thu của khách hàng là 150 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hồ Văn Đức, tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh, lực lượng chức năng thu giữ 112 thùng sơn giả các nhãn hiệu sơn Jotun, Cova, Đại Việt… và 4 con dấu giả của các hãng sơn và công ty đại diện bán mặt hàng sơn.

Các thùng sơn giả nhãn hiệu nổi tiếng được tìm thấy tại chỗ ở của đối tượng. Ảnh: Đức Vũ Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận, để bán được hàng và lấy lòng tin của khách hàng, Hồ Văn Đức đặt mua các thùng sơn, nhãn mác các hãng sơn nổi tiếng trên mạng, rồi đổ, pha chế các loại sơn khác vào trong các thùng sơn nổi tiếng. Sau đó các thùng sơn giả được bán với giá thấp hơn giá thị trường của các hãng sơn nổi tiếng.

Quá trình pha chế, Đức đều thực hiện tại phòng trọ ở xã Nghi Kim, thành phố Vinh. Ngoài ra, Đức còn tự đặt mua trên mạng 4 con dấu giả các hãng sơn và công ty đại diện bán mặt hàng sơn nhằm hợp thức hóa các hợp đồng giao dịch với khách hàng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng. Ảnh: Đức Vũ Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết: đối tượng Hồ Văn Đức đã có thời gian làm nhân viên của một hãng sơn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nên đã nắm bắt được thị trường và khoảng 03 tháng nay đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, số tiền thu lợi bất chính khoảng 500 triệu đồng sau khi đã bán các thùng sơn giả trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.



Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tạm giữ đối tượng và tang vật để tiếp tục điều tra, giải quyết.