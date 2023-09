Bắt giữ nghi phạm dùng súng tự chế cướp ngân hàng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 27/9, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, sau 2 ngày lẩn trốn, đối tượng Võ Thanh Hòa, nghi can dùng súng tự chế đến Phòng Giao dịch Agribank Khu Công nghiệp Mỹ Tho tại ấp Bình Tạo, xã Trung An (thành phố Mỹ Tho) để uy hiếp nhân viên nhằm cướp tài sản vào chiều 25/9 đã bị bắt.

Nghi phạm Võ Thanh Hòa (SN 1996), thường trú xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Camera an ninh ghi lại cảnh nghi phạm cướp ngân hàng.

Nguồn tin của cơ quan công an cho biết, đối tượng đã thừa nhận hành vi dùng súng tự chế để đi cướp ngân hàng nhưng bất thành. Qua khám xét, lực lượng công an cũng thu giữ được vật chứng, phương tiện đối tượng sử dụng để gây án.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 25/9, nghi phạm Võ Thanh Hòa điều khiển xe máy không biển số tới Phòng Giao dịch Agribank Khu công nghiệp Mỹ Tho.

Tại đây, đối tượng dùng vật có hình dạng giống súng tự chế uy hiếp nhân viên phòng giao dịch yêu cầu đưa tiền. Đồng thời, đối tượng này còn để một gói bọc kín lên quầy giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng cùng nhân viên bảo vệ nhằm cướp tài sản.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ ứng phó đã được hướng dẫn, nhân viên Phòng Giao dịch đã kịp thời báo tin cho lực lượng công an.

Lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận, vận động, kêu gọi đối tượng bỏ vũ khí, đối tượng đã phải bỏ chạy ra ngoài, lên xe tẩu thoát.