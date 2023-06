Bắt giữ nhóm đối tượng bán thuốc lá điện tử, bóng cười... trong quán karaoke, trà chanh

(Baonghean.vn) - Trao Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam giải quyết các khó khăn trong việc cung ứng điện; Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An hội quân cùng Đội tuyển Việt Nam… là những thông tin nổi bật ngày 7/6.