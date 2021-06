Bắt giữ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp trâu, bò ở vùng cao Nghệ An

Ngày 5/6, Công an huyện Con Cuông cho biết, vừa bắt giữ nhóm đạo chích chuyên trộm cắp trâu, bò trên địa bàn các xã vùng tả ngạn sông Lam. Hiện Công an huyện Con Cuông đã bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Bá Hậu

Theo đó, thời gian gần đây, người dân các bản làng ở xã Cam Lâm và Đôn Phục luôn bất an vì trâu, bò thả trên núi thường xuyên bị mất trộm. Nhóm đạo chích thường hành động vào đêm khuya hoặc lợi dụng khi gia đình có ma chay, cưới hỏi, người dân tập trung lo công việc, uống rượu ngủ say. Có trường hợp các đối tượng vào tận chuồng bắt bò của người dân. Ngay sau đó, chuyên án 521T được xác lập để đấu tranh.



Quá trình điều tra, Công an huyện Con Cuông xác định ổ nhóm này gồm các tên: Vi Văn Nhừn (SN 1961), Vi Văn Vệ (SN 1969) cùng trú tại bản Cai, xã Cam Lâm); Lương Văn Hợi (SN 1971), Vi Văn Tinh (SN 1965) và Vi Văn Nhân (1992) cùng trú tại bản Hồng Điện, xã Đôn Phục.Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt thêm Phạm Đức Tiền (SN 1986) trú tại thôn Vĩnh Hoàn, xã Bồng Khê về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.Bước đầu, ban chuyên án làm rõ, băng nhóm này đã trộm 9 con trâu, bò của bà con dân bản bán để lấy tiền tiêu xài và mua ma túy, có con cả nhóm làm thịt chia nhau. Tổng tài sản thiệt hại hàng trăm triệu đồng.Hiện chuyên án đang được Công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra, mở rộng./.