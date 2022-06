Bắt giữ nhóm thanh niên tổ chức sử dụng ma túy tại khu nghỉ dưỡng

(Baonghean.vn) - Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện, thu giữ ketamin và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh 4/5 đối tượng dương tính với ma túy.

Ngày 16/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào lúc 1h ngày 15/6/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp Công an thị xã Cửa Lò triển khai lực lượng ập vào căn biệt thự tại khu nghỉ dưỡng thuộc địa bàn phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò.

Tại đây, cơ quan Công an đã bắt quả tang 5 đối tượng (3 nam, 2 nữ) tuổi từ 28 đến 46 đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, 3 đối tượng trú tại thành phố Vinh, 1 đối tượng trú tại huyện Tương Dương và 1 đối tượng trú tại tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ quan Công an thu giữ tại hiện trường 0,29 gam ketamin và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Kết quả test nhanh 4/5 đối tượng dương tính với ma túy.

Bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy trên được Cao Hùng Cường (SN 1976) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1996), cùng trú tại phường Quán Bàu, thành phố Vinh đưa đến và tổ chức cho các đối tượng còn lại cùng sử dụng.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.