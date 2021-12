Bắt giữ 'nữ quái’ ngụy trang gần 2,3 tạ pháo nổ cất giấu ở nhà người quen

Ngày 10/12/2021, Công an huyện Nghi Lộc, Nghệ An cho biết, trong quá trình tiếp tục đấu tranh với nhóm các đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ hơn 2,4 tấn pháo nổ mà đơn vị đã bắt giữ trước đó, Công an huyện Nghi Lộc vừa thu giữ thêm 227kg pháo nổ.



Trước đó, trong các ngày 14 và 16/11/2021, tại 02 tỉnh Nghệ An và Quảng Trị, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng có hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép pháo nổ, thu giữ tổng tang vật 2,4 tấn pháo nổ các loại.

Đối tượng Nguyễn Thị Kim Chi. Ảnh: Hồng Ngọc

Trong các đối tượng bị Cơ quan Công an bắt giữ có Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1985), trú tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Quá trình đấu tranh với đối tượng này Công an huyện Nghi Lộc xác định Chi vẫn cất giấu một số lượng pháo lớn ở nhà người quen tại tỉnh Quảng Trị.

Từ lời khai của đối tượng cùng với việc áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 06/12/2021, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tiến hành khám xét khẩn cấp nhà bà P.T.H (SN 1965), trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Quá trình khám xét, Cơ quan Công an phát hiện, thu giữ thêm 15 bao tải bên trong chứa 144 hộp pháo loại 36 quả, có tổng trọng lượng 227kg.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện Nghi Lộc thu giữ thêm 227kg pháo nổ. Ảnh: Hồng Ngọc Điều đáng nói, Nguyễn Thị Kim Chi đã lợi dụng lòng tin của gia chủ rồi ngụy trang pháo nổ thành các bao tải hàng tiêu dùng và mượn một phòng riêng để cất giấu. Sau đó, Nguyễn Thị Kim Chi khóa phòng và giữ chìa khóa nên bà H. cũng không hề hay biết.



Như vậy, đến thời điểm này, số lượng pháo nổ trong chuyên án mà Công an huyện Nghi Lộc phối hợp các đơn vị triệt phá đã lên tới hơn 2,6 tấn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.