Bắt giữ ‘ông trùm' dựng lán bán ma túy trong rừng

Ngày 19/6, Công an huyện Con Cuông cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Kha Văn Năm (34 tuổi, trú tại bản Cai, xã Cam Lâm, Con Cuông) để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Kha Văn Năm cùng đồng bọn bị bắt giữ. Ảnh: Bảo Hân Đây là đối tượng có thâm niên gần chục năm nghiện heroin và có nhiều năm là "ông trùm" ma túy ở vùng Cam Lâm, Lạng Khê, Đôn Phục và Chi Khê. Khác với các đối tượng ở thị trấn, thị tứ, Năm thường xuyên dựng lán trong rừng làm điểm bán ma túy, chỉ xuống bản vào đêm khuya để lấy đồ ăn, thức uống. Hắn đã nhiều lần quăng ma túy và trốn mất vào rừng sâu khi nghi ngờ có công an theo dõi.





Nguy hiểm hơn, thỉnh thoảng Năm tổ chức các bữa nhậu, khi mọi người chuếnh choáng hơi men, Năm đưa ma túy mời chào khiến nhiều người bị nghiện và trở thành "khách hàng" của Năm. Để hoạt động buôn bán ma túy được thuận lợi, Năm nuôi một loạt đối tượng nghiện nặng làm tay sai là các chân rết phân phối ma túy đến khắp các xã trong vùng với tiền công là các bữa ma túy miễn phí.

Công an huyện Con Cuông đã xác lập Chuyên án 621N, nhanh chóng điều tra và bắt giữ đối tượng vào đêm mưa gió 12/6 khi đối tượng và các con nghiện đang tụ tập ăn uống, sử dụng ma túy trong nhà một đàn em tên là Vi Văn Thân, SN 1992 ở bản Cai, xã Cam Lâm.

Cơ quan CSĐT Công an huyện đã khởi tố, tạm giam Kha Văn Năm và Vi Văn Thân về các tội Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy, 5 đối tượng còn lại bị xử lý hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an huyện Con Cuông, Kha Văn Năm là một đối tượng tinh vi, xảo quyệt trong việc thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, gây bức xúc cho các tầng lớp nhân dân.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Con Cuông tiếp tục điều tra, làm rõ./.