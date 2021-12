Bắt giữ thanh niên lừa đảo bằng thủ đoạn mượn tiền mặt, giả mạo tin nhắn chuyển khoản

Ngày 23/12, Công an thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) cho biết, đơn vị vừa bàn giao cho Công an huyện Tương Dương đối tượng Cao Quang Việt, trú quán tại xã Minh Sơn, huyện Đô Lương để tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan, nghi vấn cùng nằm trong một đường dây chuyên lừa đảo bằng hình thức mượn tiền mặt, sau đó giả mạo tin báo đã chuyển khoản trả lại thành công.



Theo đó, đối tượng Cao Quang Việt đã lên các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, để lừa đảo những người dân nhẹ dạ hoặc các lái xe taxi, xe ôm. Thủ đoạn của đối tượng là làm quen với người dân, lái xe taxi, xe ôm sau đó gọi điện về cho đối tượng khác (có mở loa ngoài cho bị hại nghe) nói là do vội công việc nên không đưa tiền mặt, nhờ đối tượng đó chuyển tiền để trả tiền taxi (hoặc mua hàng…). Tiếp đó, Việt hỏi người bị hại họ tên, số tài khoản và tên ngân hàng để chuyển khoản và cho bị hại xem tin nhắn hình ảnh ở điện thoại của mình có nội dung đã chuyển tiền cho người bị hại.

Đối tượng Cao Quang Việt trước khi thực hiện lừa đảo tại thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn). Ảnh người dân cung cấp

Khi người bị hại thắc mắc sao chưa thấy tin báo từ ngân hàng thông báo đã nhận được tiền thì đối tượng thường lừa là do mạng của các ngân hàng khác hệ thống, nên giao dịch cần thời gian, không thể báo ngay tức thì, còn ngân hàng chuyển tiền thì họ báo nhanh, sau đó ôm tiền lấy cớ để lên xe khác đi trốn.



Lợi dụng điều này, đối tượng Việt đã lừa đảo được hàng chục người tại các huyện Con Cuông, Tương Dương với số tiền hàng chục triệu đồng. Trước đó, sau khi lừa đảo một số người dân thuộc xã Yên Hòa (Tương Dương), Việt bắt xe lên huyện Kỳ Sơn, khi đang thực hiện chiêu trò trên để lừa đảo một lái xe taxi ở thị trấn Mường Xén thì bị anh này nghi ngờ và báo cho Công an thị trấn Mường Xén, đưa về trụ sở Công an để làm việc. Tại đây, C.Q.V đã khai nhận các hành vi lừa đảo và được Công an thị trấn Mường Xén bàn giao cho Công an xã Yên Hòa (Tương Dương) để tiếp tục điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Đây là một thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của một số người nên đối tượng đã thực hiện thành công nhiều phi vụ. “Càng gần về cuối năm, các đối tượng lừa đảo thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa đảo, vì thế, mọi người cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không nên chuyển tiền mặt, hay chuyển qua tài khoản cho các đối tượng lạ, nếu không sẽ dễ bị mắc bẫy của chúng”, Thiếu tá Trần Thế Nghĩa - Trưởng Công an thị trấn Mường Xén khuyến cáo.