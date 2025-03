Pháp luật Bắt giữ thành viên tổ chức phản động 'tập hợp dân chủ đa nguyên' Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Gia Khang để điều tra về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo Điều 109, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Quách Gia Khang (28 tuổi, trú tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) là thành viên tổ chức phản động lưu vong “tập hợp dân chủ đa nguyên”. Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber, Khang tìm hiểu, tiếp cận tổ chức phản động lưu vong “tập hợp dân chủ đa nguyên” do Nguyễn Gia Kiểng (sinh sống tại Pháp) thành lập để tiến hành các hoạt động tập hợp lực lượng nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; kêu gọi lật đổ chính quyền nhân dân, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Khang tích cực soạn thảo, phát tán nhiều bài viết mang tính định hướng cho tổ chức này. Mặc dù đã được cơ quan chức năng tuyên truyền, giáo dục, nhưng đối tượng vẫn ngoan cố thể hiện thái độ tư tưởng, chống đối.



Đáng chú ý, thời gian gần đây các đối tượng tiến hành nhiều hoạt động chống phá, như lợi dụng các trang mạng xã hội, kênh "truyền thông" để móc nối, lôi kéo thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và người dân tham gia tổ chức, thành lập các hội, nhóm để tiến hành hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; bôi nhọ lãnh tụ, tuyên truyền, phá hoại, xuyên tạc, đả kích chế độ, đòi đa nguyên, đa đảng. Những hoạt động trên của tổ chức này vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Nhà nước Việt Nam.



Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và cá nhân, tổ chức liên quan để tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân nâng cao cảnh giác trước các hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam của tổ chức trên. Khi phát hiện thông tin cá nhân, tổ chức có liên quan cần cung cấp ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.