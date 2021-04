Bắt giữ xe khách chở gần 1 tấn thịt trâu bò, trứng gà non thối

Sáng 9/4, thông tin từ Trạm cảnh sát giao thông Diễn Châu, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao số sản phẩm động vật không có nguồn gốc xuất xứ cho lực lượng chức năng huyện Diễn Châu tiếp tục điều tra, xử lý.

Trên xe khách chở 11 thùng xốp chứa các sản phẩm động vật bốc mùi hôi thối - Ảnh: Nam Phúc

Trước đó, khoảng 23h30 phút tối 8/4, tại Km 418, Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tổ tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô khách mang BKS 30Z-7327 do tài xế Võ Văn Bình (SN 1967, trú huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển.