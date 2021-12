Bắt giữ xe tải vận chuyển 850 kg thịt lợn và thịt gà không có nguồn gốc

Vào hồi 00h25 ngày 17/12/2021, đội CSGT-TT (Công an huyện Quỳnh Lưu) đồng chủ trì với Đội Quản lý thị trường số 4 - Cục Quản lý thị trường tổ chức dừng, kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 74H-003.64 chạy tuyến từ Bắc vào Nam do ông: Trần Kim Chung, SN 1987, địa chỉ ở xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng thịt động vật không rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối. Ảnh: Xuân Bắc Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển sản phẩm động vật: thịt lợn, thịt gà được đựng trong các thùng xốp với số lượng 850 kg. Trong đó: 800 kg thịt lợn cắt khúc, 50 kg thịt gà toàn bộ số hàng hóa trên không rõ nguồn gốc không có giấy kiểm dịch đã bốc mùi hôi thối. Số lượng thịt gà không có nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: Xuân Bắc Giá trị hàng tiêu hủy khoảng hơn 120 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Số thịt lợn cắt khúc đã bốc mùi hôi. Ảnh: Đại diện Đội CSGT cùng đội QLTT số 4 đã cùng với các cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy số hàng hóa trên theo đúng quy định