Bắt Hiệu trưởng, Phó phòng Đào tạo Trường Trung cấp Đông Á

Ngày 13/5, cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Phạm Minh Trí (42 tuổi), Hiệu trưởng Trường Trung cấp Đông Á và Nguyễn Văn Minh (29 tuổi) Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường Trung cấp Đông Á (số 116, đường Hai Bà Trưng, TP. Quảng Ngãi) về hành vi " Giả mạo trong công tác ".