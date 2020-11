Bắt hotgirl và đồng bọn gây rối tại quán ăn, đuổi khách hàng ra đường

Cán bộ điều tra lấy lời khai Vân (ảnh do Công an cung cấp).

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 6 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng bị tạm giam gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1990), Nguyễn Văn Cường (SN 1985, cùng quê Phú Thọ), Bùi Văn Tuấn (SN 1984, ngụ Đồng Nai), Trần Văn Tâm (SN 1986, ngụ Đắk Lắk), Phạm Ngọc Huy (SN 1996, TP Cần Thơ) và Phạm Sông Điền (SN 1999, ngụ TP Dĩ An).



Theo cơ quan Công an: Do có tranh chấp với chị Hoàng Thị Thủy (SN 1979) về việc vay tiền và sang nhượng quán ăn. Khoảng 17h ngày 3/11, nhóm Vân đến gây rối tại quán ăn ở khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An (TP Dĩ An) do chị Thủy làm chủ. Tại đây, nhóm Vân hăm dọa khách đang ăn ở quán, buộc họ phải ra ngoài, đồng thời chúng dùng ổ khóa đã chuẩn bị trước khóa cửa quán, không cho khách vào.Nhận được tin báo, Công an TP Dĩ An khẩn trương đến hiện trường, yêu cầu nhóm Vân mở cửa nhưng các đối tượng vẫn không chấp hành mệnh lệnh. Tiếp đó, nhóm Vân còn lớn tiếng cự cãi, gây cản trở giao thông trên tuyến đường xảy ra vụ việc. Đến 18h30’ cùng ngày, các đối tượng mới chịu về trụ sở Công an làm việc.Công an TP Dĩ An cho biết thêm, trong vụ án này cán bộ Công an đã nhiều lần giải thích với nhóm Vân rằng, vụ việc của nhóm Vân với chỉ Thủy chỉ là tranh chấp dân sự. Các đương sự cần khởi kiện ra tòa án nhân dân để giải quyết theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, nhóm Vân đã 5 lần đến gây rối trật tự tại quán ăn của chị Thủy.