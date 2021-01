Bắt kẻ 8 tiền án và đang bị truy nã nhưng giả gái đi cướp

Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Tấn Tài (SN 1966, ngụ quận 2) về hành vi " cướp giật tài sản ".

Trước đó, rạng sáng 1/1, Tài giả gái, một mình đi xe gắn máy rảo quanh nhiều tuyến đường để tìm người sơ hở nhằm trộm, cướp. Tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, Tài phát hiện một người đàn ông say xỉn nên tiếp cận giở trò, sờ soạng.

Khi nạn nhân mất cảnh giác, Tài giật lấy điện thoại hiệu Iphone 6S Plus rồi bỏ chạy. Do theo dõi từ trước nên các trinh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận đã nhập cuộc và nhanh chóng bắt giữ được Tài cùng tang vật.

Ban đầu, đối tượng khai nhận tên là Huỳnh Phương T (SN 1966, quê Bình Phước), là người chưa từng có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, Công an đã vạch mặt được đối tượng này chính là Huỳnh Tấn Tài.

Cụ thể, Tài từng có 8 tiền án về các tội danh như: trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản... Tài đang trốn lệnh truy nã của Công an quận Phú Nhuận về hành vi "trộm cắp tài sản".

Để che giấu thân phận, Tài giả gái. Nhưng Tài vẫn kiếm sống bằng nghề cũ và địa bàn hoạt động lại ngay quận Phú Nhuận và khu vực xung quanh.