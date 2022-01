Bắt kẻ chủ mưu đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu thêm 10 nghìn viên ma túy giấu dưới gốc cây

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Nghệ An rồi đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Tiến hành các biện pháp đấu tranh, vào lúc 10 giờ 45 phút ngày 4/1, tại QL 7A đoạn thuộc địa bàn thôn 1, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An và Công an huyện Anh Sơn đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương, Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn phá chuyên án ma túy, bắt quả tang đối tượng Bùi Đức Anh (SN 1995), trú tại thôn 1, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 04 gói ni lông chứa chất tinh thể màu trắng (ma túy đá) có trọng lượng 04 kg.

10.000 viên MTTH bị thu giữ. Ảnh: XB-TT Mở rộng chuyên án, lực lượng Công an bắt thêm 02 đối tượng gồm: Trần Văn Mại (SN 1997) và Lê Văn Thẩm (SN 2002) cùng trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn.



Từ lời khai của các đối tượng kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã nắm rõ thông tin về "ông trùm" cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia này.

Ngày 6/1/2022, tại khu phố Đông An 2, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an Nghệ An phối hợp Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Bình Dương tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp đối với Hồ Sỹ Tình (SN 1996), trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn. Tình là mắt xích quan trọng, chủ mưu cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo Bùi Đức Anh, Trần Văn Mại và Lê Văn Thẩm thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hồ Sỹ Tình, Mai, Anh và Thẩm (từ trên xuống, trái sang phải) Ảnh: XB-TT Ngoài 04 kg ma túy đá mà lực lượng công an thu giữ trước đó, Tình còn cất giấu một lô hàng khác tại một địa điểm thuộc bản Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, chưa kịp giao dịch thì Tình và đồng bọn bị bắt.



Ngày 7/1/2022, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phối hợp Công an hai huyện Anh Sơn, Con Cuông và Đồn Biên phòng xã Môn Sơn tiến hành truy tìm số ma túy còn lại mà Tình khai. Sau một thời gian khoanh vùng tìm kiếm, lực lượng Công an đã thu giữ 10.000 viên MTTH được bọc kỹ và chôn dưới gốc cây cách đường liên bản thuộc địa phận bản Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.