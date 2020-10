Bắt kẻ giả gái kề dao vào cổ, yêu cầu cô gái chuyển tiền qua tài khoản

Nguồn thông tin cho hay, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa bắt giữ nghi phạm Lê Đức Linh (SN 1992, quê Thanh Hóa) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Công an vừa di lý Linh nghi phạm từ Thanh Hóa vào TP.HCM để phục vụ công tác mở rộng điều tra.

Theo chị H mô tả, người này mặc áo mưa nilon màu hồng, cao 1m65, từ 30 - 35 tuổi, đầu đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang che kín mặt… Người đàn ông bất ngờ rút dao cầm trên tay. Còn tay kia cầm 1 tờ giấy có ghi số tài khoản và tên chủ tài khoản.

Gã đàn ông dí dao kề cổ, yêu cầu chị H mở điện thoại, chuyển tiền vào số tài khoản ghi sẵn mà tờ giấy còn thể hiện rõ con số 50 triệu đồng. Do trong tài khoản chị H không đủ tiền nên hắn bắt phải chuyển 30 triệu đồng.

Khi chị H vừa chuyển tiền xong thì gã đàn ông yêu cầu chị H quỳ xuống, úp mặt vào tường và hắn chạy bộ thoát ra ngoài, để lại hiện trường đôi dép nữ.

Quần áo nữ tên cướp vứt ở bãi đất trống. Ảnh: Nhật Vy. Dù kẻ cướp ngụy trang khá kỹ lưỡng, mặc đồ nữ và suốt quá trình gây án không nói năng gì nhưng nạn nhân đã nhận diện được là nam giới.



Khi Công an vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh khu vực xung quanh đã lần theo đường đi và tổ chức khoanh vùng. Công an xác định, đối tượng bỏ lại ép nữ tại hiện trường nhằm đánh lạc hướng điều tra.

Lần theo manh mối, Công an đã phát hiện nghi phạm còn vứt 1 số trang phục nữ tại khu đất trống ở phường Tam Bình. Hình ảnh camera an ninh đã xác định nhân dạng kẻ gây án, đặc biệt trên tay trái của hắn có hình xăm chữ "Linh Cá".

Công an xác định, tài khoản mà đối tượng ép chị H chuyển 30 triệu đồng vào là 1012965… Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản mang tên Duong Thi Ha. Lần theo thông tin số tài khoản ngân hàng, Công an nhanh chóng làm rõ, nghi can gây án là Lê Đức Linh. Công an tìm đến nơi ở của Linh thì đối tượng đã bỏ trốn.

Bằng cách biện pháp nghiệp vụ, Công an phát hiện Linh đã bỏ về Thanh Hóa. Mới đây tổ trinh sát Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng Công an địa phương bắt giữ Linh trong sự bất ngờ của hắn.