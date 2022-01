Bắt kẻ lưu manh giả danh trí thức

Ngày 05/01, Công an huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Viết Đại (SN 1993) trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 15/12/2021, Công an huyện Anh Sơn nhận được tin tố giác tội phạm của chị N.T.H trú tại huyện Anh Sơn, tố cáo Phan Viết Đại (SN 1993) trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu có hành vi dùng “sổ đỏ” giả và giấy đăng ký xe ô tô để lừa đảo chiếm đoạt của chị H. số tiền 840 triệu đồng.

Đối tượng Phan Viết Đại. Ảnh: Hồng Ngọc

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau nhiều ngày tích cực điều tra, Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Viết Đại về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 03/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt và tạm giam đối với bị can Phan Viết Đại.