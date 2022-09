Bắt kế toán mượn danh công ty chiếm đoạt tiền của khách mua đất

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vương Thị Hiền (30 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Công an, Vương Thị Hiền là kế toán trưởng một công ty bất động sản ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tháng 5/2020, Hiền được công ty khác là House Land giao cho việc môi giới, tìm kiếm khách hàng nhận chuyển nhượng bất động sản ở Dự án Khu nhà ở Thuận Phát Land tại xã Trừ Văn Thố và thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Thông qua việc môi giới, Hiền đã lừa một khách hàng chuyển tiền mua 3 lô đất ở Dự án Khu dân cư Thuận Phát Land. Tuy nhiên, Hiền không cho khách hàng gặp chủ đầu tư để thỏa thuận và nộp tiền mà tự ý sử dụng pháp nhân của công ty mình đang làm kế toán để ký giấy biên nhận đặt cọc và thu số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Sau đó, Hiền nộp lại cho Công ty House Land 700 triệu đồng, số tiền còn lại dùng để trả nợ vay của cá nhân. Vụ việc được Công ty House Land trình báo cơ quan công an./.