Pháp luật Bắt khẩn cấp đối tượng bắn bị thương Trưởng Công an xã Thời điểm xảy ra vụ việc, mẹ của đối tượng Nguyễn Văn Lập đã có hành vi chửi bới, thách thức, hủy hoại tài sản của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc. Lúc này, Lập cũng đem theo hung khí và một vật nghi là súng ra khu vực đang thi công...

Tối 5/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Lập (SN 1985), trú tại xã Đồng Thịnh (Sông Lô) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, vào sáng cùng ngày (5/12), Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc là chủ đầu tư dự án xây dựng và kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp (KCN) Sông Lô 2 tiến hành thi công xây dựng kênh thoát nước trên phần diện tích đất thuộc KCN thuộc xã Đồng Thịnh đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định giao quyền sử dụng đất và Ban Quản lý KCN tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép xây dựng.

Đối tượng Nguyễn Văn Lập tại cơ quan Công an.

Quá trình thi công, mẹ của Nguyễn Văn Lập đã có hành vi chửi bới, thách thức, huỷ hoại tài sản của công ty. Sau khi tiếp nhận sự việc trên, chính quyền địa phương và Công an xã Đồng Thịnh đã đến hiện trường, tuyên truyền, vận động và lập biên bản sự việc.

Lúc này, Lập đem theo hung khí và một vật nghi là súng ra khu vực đang thi công và bắn về phía lực lượng chức năng làm Thiếu tá Nghiêm Xuân Thành, Trưởng Công an xã Đồng Thịnh bị thương ở cánh tay. Sau đó, đối tượng về cố thủ tại nhà riêng ở thôn Yên Tĩnh (Đồng Thịnh).

Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Sông Lô tổ chức vây bắt. Đến 18h cùng ngày, lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Lập, thu giữ 1 khẩu súng và một số vật dụng khác.

Hiện Công an huyện Sông Lô đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.