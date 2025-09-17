Thứ Tư, 17/9/2025
Bắt khẩn cấp đối tượng chém mẹ vợ nguy kịch vì mâu thuẫn tình cảm

Đông Bắc 17/09/2025 06:26

Ngày 16/9, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp Phùng Văn Giang (SN 1999) để điều tra hành vi dùng dao chém mẹ vợ gây rúng động dư luận địa phương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 12h ngày 11/9, Giang mang dao tìm đến nhà mẹ vợ là bà N.T.L. (SN 1982, trú tại khu Yên Lâm 2, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) nhằm hỏi tung tích vợ là chị Nguyễn Thị Th.H. (SN 2003).

29469f5e-f45b-442c-85a5-5b9a3bde7273.png
Đối tượng Phùng Văn Giang khi bị cơ quan chức bắt giữ.

Không tìm được vợ, Giang nổi cơn ghen tuông mù quáng, bất ngờ vung dao chém liên tiếp vào đầu, mặt và người bà L., khiến nạn nhân gục tại chỗ, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng Phùng Văn Giang và vợ nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, mỗi lần cãi vã chị H. thường bỏ nhà đi, còn Giang đe dọa tự sát để níu kéo tình cảm. Tối 10/9, sau một trận cãi vã, chị H. tiếp tục rời nhà và mất liên lạc, khiến Giang bực tức và gây ra hành vi manh động.

Sau khi gây án, đối tượng Phùng Văn Giang bỏ trốn. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ đối tượng lúc 22h30' cùng ngày.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo baophapluat.vn
https://baophapluat.vn/bat-khan-cap-doi-tuong-chem-me-vo-nguy-kich-vi-mau-thuan-tinh-cam.html
