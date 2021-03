Bật mí bí kíp an toàn sở hữu vòng eo 'con kiến'

Bất ngờ được “trả lại” vòng eo thon gọn sau sinh

Khi còn thanh niên, chị H.H sở hữu thân hình thon gọn, với số đo 3 vòng đáng mơ ước (87-65-90). Tuy nhiên, sau khi mang bầu và sinh 2 bé, chị tăng cân không kiểm soát, cơ thể trở nên sồ sề; vòng 2 quá khổ khiến da rạn, nhăn nheo.

Thừa cân không chỉ khiến chị H.H mất đi vóc dáng, ngoại hình ưa nhìn trước đây mà còn kéo theo các chứng bệnh tiểu đường, thoái hóa gối. Tuy nhiên, do quá bận với công việc kinh doanh, chị H.H không mấy quan tâm đến thân hình và sức khỏe của bản thân; có lúc cân nặng của chị chạm mốc 75 kg.

Các bác sỹ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An thực hiện kỹ thuật hút mỡ body tite tạo hình thành bụng cho khách hàng. Ảnh: Đậu Huyền

Chị bắt đầu thay đổi chế độ dinh dưỡng và tập luyện, với nỗ lực không ngừng sau nửa năm chị đã giảm được 5 kg; tuy nhiên, vùng da bụng của chị càng chảy xệ nặng nề hơn. Sau thời gian dài tuân thủ chế độ ăn uống, tập luyện nhưng kết quả giảm cân chậm và vóc dáng không cải thiện nhiều.

Chị chuyển sang kế hoạch giảm cân bằng thẩm mỹ. Sau khi tìm hiểu rất kỹ các phương pháp giảm mỡ bụng và các địa chỉ chăm sóc sắc đẹp uy tín, cuối cùng chị đã quyết định chọn lựa Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An để cải thiện nhan sắc.

Hình ảnh vòng 2 của khách hàng trước và sau khi được hút mỡ, tạo hình thành bụng. Ảnh: Đậu Huyền

Chị H.H có được kết quả như mong đợi ấy chính là những “bàn tay vàng”của đội ngũ các bác sĩ chuyên môn cao, giàu tâm huyết của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

Địa chỉ phẫu thuật hút mỡ, tạo hình vòng hai uy tín tại Nghệ An

Là cơ sở chăm sóc sắc đẹp hàng đầu tại Nghệ An, ngày càng được đông đảo khách hàng trong và ngoài tỉnh tin cậy, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã tiếp nhận hút mỡ - tạo hình thành bụng cho nhiều khách hàng không những chị em mà còn cả phái mạnh. Trong đó, có những trường hợp giảm cân với khối lượng lớn từ giảm 20kg - 30kg so với trọng lượng ban đầu.

Tạo hình thành bụng mini

Kỹ thuật thực hiện: Bác sĩ sẽ tiến hành cắt một lượng da dư ở bụng dưới, sau đó loại bỏ toàn bộ mỡ da thừa tích tụ nơi vòng bụng; Dùng kỹ thuật kéo vạt da và khâu thẩm mỹ để nối liền vết cắt ngay nếp gấp bikini ở bụng dưới.

Đối tượng thực hiện: Phương pháp tạo hình thành bụng mini được chỉ định những khách hàng có phần da bụng dưới chảy xệ, nhăn nheo và rạn nứt vừa phải, không chứa quá nhiều mỡ thừa.

Tạo hình thành bụng toàn thể

Kỹ thuật thực hiện: Bác sĩ sẽ thực hiện một vết cắt lớn ở vùng bụng dưới ngay phía trên khu vực mu từ eo đến hông, một vết rạch thứ hai sẽ được thực hiện để giải phóng rốn khỏi mô xung quanh. Bác sĩ sẽ tách da khỏi thành bụng, tiếp theo, các cơ bụng được định vị lại, mỡ tích tụ và da dư sẽ được loại bỏ, sau đó, bác sĩ tạo hình rốn mới; da còn lại sẽ được kéo và khâu thẩm mỹ lại với nhau.

(**) Lưu ý: Thông thường, phương pháp này được kết hợp với công nghệ hút mỡ bụng cho kết quả tốt hơn.

Đối tượng thực hiện: Phương pháp tạo hình thành bụng toàn thể được áp dụng cho trường hợp bụng to phì đại, giãn cơ, thoát vị thành bụng, da bụng xổ, chùng nhão cấp độ nghiêm trọng.

Đặc biệt, tại Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An khách hàng có thể yên tâm về kết quả và độ an toàn bởi quy trình tạo hình thành bụng được kiểm soát rủi ro tối đa, thực hiện trong phòng phẫu thuật vô trùng theo đúng tiêu chuẩn từ Bộ Y tế cùng các trang thiết bị hiện đại; được thực hiện bởi đội ngũ Thạc sỹ, Bác sỹ có hơn 15 năm trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ.

