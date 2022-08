Bật mí về 2 nữ diễn viên là công an thật ngoài đời

(Baonghean.vn) - Chiều 19/8, Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Liên đoàn Quần vợt Nghệ An tổ chức khai mạc Giải Quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ VIII - 2022.