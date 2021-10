Bắt nam thanh niên gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản

Ngày 21/10, Thượng tá Vi Xuân Thủy - Phó trưởng Công an huyện Quỳ Châu cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Vi Quốc Đạt để điều tra, làm rõ tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Vi Quốc Đạt cùng tang vật. Ảnh: Ân Phú

Trước đó, ngày 20/10, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế, Ma túy Công an huyện Quỳ Châu phối hợp với Công an các xã Châu Thắng, Châu Hội và Công an thị trấn Tân Lạc phá thành công chuyên án về trộm cắp tài sản. Qua đó, bắt giữ đối tượng Vi Quốc Đạt (SN 2002) trú tại bản Minh Châu xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu.