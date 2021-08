Chiều 20/8, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Sau gần 18 tiếng truy lùng ráo riết, đến 10 giờ sáng nay 20/7, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1987) trú tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là nghi can trong vụ tài xế taxi bị sát hại trước đó.

Hiện nghi phạm đang được đưa đi thực nghiệm hiện trường gây án.

Nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: CTV

Ban chuyên án đã tóm gọn đối tượng khi hắn đang ẩn náu tại địa bàn huyện Anh Sơn. Từ lời khai của đối tượng, Ban chuyên án đã truy tìm và thu giữ con dao nhọn là hung khí gây án tại khu vực một ngọn đồi gần hiện trường xảy ra vụ án mạng. Hiện đối tượng đang được Ban chuyên án tiếp tục đấu tranh, làm rõ. Hung khí gây án. Ảnh: Thùy Anh Trước đó, như Báo Nghệ An đã đưa tin, khoảng 17h chiều 19/8, một số người dân khi đi trên Quốc lộ 7B, đoạn qua thôn Tân Hội (nay là thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn), thì tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông nằm gục trên vũng máu. Vụ việc lập tức được trình báo lên cơ quan công an.

Hiện trường vụ việc. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong với vết cắt ngang cổ, cách thi thể khoảng vài chục mét là một chiếc taxi đâm vào vách đồi bên cạnh đường. Hiện trường vụ việc gần bãi tha ma, cách xa khu dân cư. Đây là địa bàn giáp ranh giữa 2 xã Hùng Sơn và Cẩm Sơn. Nạn nhân sau đó được xác định là tài xế taxi, trú ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn. Trên ghế lái của taxi, phát hiện nhiều vết máu vương vãi...

Chiếc taxi nằm cách nạn nhân 30m. Bước đầu nhận định, tài xế taxi bị tấn công khi đang điều khiển xe, dẫn đến mất lái lao vào vách đồi bên đường. Nạn nhân sau đó cố mở cửa xe tháo chạy, tuy nhiên được khoảng 30 mét thì đổ gục bên đường.