Bất ngờ An Hưng

Nhưng, Công ty An Hưng đã không cho tôi cơ hội để nuôi lớn thêm cục đa nghi, khi đã lập kỷ lục thần tốc về tiến độ: Tháng 9/2019 cấp giấy phép đầu tư, tháng 4/2021 xuất lô hàng đầu tiên sang Mỹ! Nghĩa là từ khi khởi động dự án cho đến khi có lô hàng đầu tiên xuất đi chỉ hơn 1 năm rưỡi. Cả một rừng thủ tục hành chính, cả một núi công việc xây dựng, lại giữa mùa dịch Covid-19 bùng phát, mà làm được như vậy trong có ngần ấy thời gian, thì chỉ có thể gọi là kỳ tích.



Công nhân làm việc tại phân xưởng cắt.

Trên diện tích gần 10 héc-ta đất, dọc Quốc lộ 7, thuộc xã Công Thành, huyện Yên Thành, một nhà máy may lớn nhất Nghệ An đã mọc lên, hoành tráng và hiện đại. Tôi choáng ngợp vì đời người chưa bao giờ được bước chân vào một cái nhà xưởng mênh mông, rộng đến 3 héc-ta như thế. Bạn có hình dung được một ngôi nhà rộng bằng 6 sân sân bóng đá theo tiêu chuẩn FIFA không? Ngoài xưởng cắt, trong ngôi nhà rộng mênh mông này có 114 dây chuyền may. Tính ra khoảng 8.000 công nhân có thể làm việc trong ngôi nhà này!

Song song với nhà xưởng này là một nhà xưởng khác, nhỏ hơn chút, rộng 1,7 héc-ta. Đây là nhà kho chứa nguyên liệu và kho chứa thành phẩm. Giữa 2 nhà xưởng là một con đường rộng, phẳng lỳ, có mái che. Tan ca, cả mấy ngàn công nhân sẽ theo con đường này đến nhà ăn. Nhà ăn cũng là một tòa nhà hình bát giác, rộng 6.000 mét vuông, đẹp và tiện nghi như một nhà hàng nhiều sao.



Dây chuyền may của Công ty An Hưng.

Bên cạnh nhà ăn là một tòa nhà khổng lồ khác 2 tầng. Thật bất ngờ khi đây chỉ là cái gara xe máy. Khi nhà máy đã tuyển đủ cả vạn công nhân, mà đa phần đi làm bằng xe máy thì cái “tòa ga ra” chứa tới gần 8.000 chiếc xe này cũng là một hạng mục tối cần thiết. Trước mắt, trong điều kiện dịch Covid-19 đang bủa vây khắp nơi, Ban lãnh đạo nhà máy đã chuẩn bị sẵn sàng phương án tổ chức cho công nhân ăn nghỉ và làm việc tại chỗ. Khi đó “tòa ga ra” này sẽ là doanh trại cho hơn 2.000 người, với đầy đủ các tiện nghi cơ bản.



Phía ngoài cổng nhà máy, một tòa nhà rộng 1.700 mét vuông khác cũng đang được hoàn thiện. Đây sẽ là một siêu thị không nhỏ, để phục vụ cả vạn công nhân của nhà máy, cũng như dân chúng trong vùng. Được biết, công ty cũng đã có kế hoạch xây dựng một khu nhà ở cho công nhân, tại khu đất trống bên cạnh nhà máy. An cư mới lạc nghiệp.

Trước và sau nhà máy có 2 hồ điều hòa. Dưới hồ điều hòa, được bố trí mấy giếng khoan, khoan nước ngầm lên, lọc và xử lý để trở thành nước sạch có thể uống ngay được. Trên 2 hồ điều hóa có 2 ngôi thủy tọa, đẹp và nghiêm ngắn. Đây là 2 ngôi đền, một thờ các vị thần linh và một để thờ Phật, đáp ứng nhu cầu tâm linh của người lao động.

Toàn cảnh Công ty An Hưng.

Khi bước lên cầu thang lát đá hoa cương, có tay vịn bằng đồng đúc sang trọng của tòa nhà Văn phòng công ty, tôi biết rằng, sẽ không có một thứ gì, dù nhỏ, là tạm bợ, là qua quýt ở đây. Bây giờ, trước khi ký hợp đồng các đối tác đều bắt buộc phải đánh giá toàn diện về nhà máy. An Hưng đã vượt qua tất cả những tiêu chí khắt khe của các đối tác nước ngoài.

Không phải ngẫu nhiên mà vừa mới khai trương An Hưng đã có được những hợp đồng lớn từ các đối tác lớn, cho đến hết năm 2022. Sang tuần, nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất cho hãng Victoria's Secret”. Nghe đến cái tên này tôi choáng thật sự. Victoria's Secret là một hãng thời trang hàng đầu thế giới của Mỹ. Gắn tên mình vào các sản phẩm mang thương hiệu này thì An Hưng quả là “không nói hay” được nữa rồi!

Tuy nhiên, các đối tác nước ngoài sẽ chẳng bao giờ ký hợp đồng chỉ vì nhà máy đẹp hay hiện đại, họ còn cần điều kiện tối quan trọng khác là con người. Như đọc thấy ý nghĩ của tôi, Chủ tịch Dũng đưa tôi đến một căn phòng sang trọng có biển để Tổng Giám đốc. Hà - Tổng Giám đốc An Hưng là một anh chàng nhỏ nhắn, nhỏ nhẹ và gây ấn tượng với một cái đầu…trọc. Đây chính là tướng mạo của một chuyên gia. Về An Hưng, Hà không chỉ mang theo kiến thức và kinh nghiệm dày dặn của một chuyên gia, mà vị Tổng Giám đốc tuổi trẻ tài cao này còn mang về các quan hệ, các đối tác quốc tế sau hàng chục năm lăn lộn trên thị trường ngành may thế giới.

Nhà kho chứa nguyên liệu và thành phẩm.

Từ phòng làm việc của Hà có thể quan sát trực tiếp toàn bộ khu nhà xưởng ở phía sau. Với ngành may, sự tận tâm, lành nghề của công nhân cũng là một yếu tố có tính quyết định. Số công nhân của An Hưng hiện mới chỉ gần 2.000. Theo lộ trình, cuối năm 2021 sẽ tăng lên 4.500, sau đó tăng dần lên cho đến 1 vạn. Phần lớn công nhân hiện nay đã may ở các nhà máy khác, kể cả từ miền Nam về. Họ có kỹ năng thành thạo và ý thức lao động tốt, nhưng về đây lại may sản phẩm mới, nên năng suất lao động mới chỉ đạt khoảng 70- 80%.

Số công nhân còn lại mới tuyển dụng, sau khi học nghề là bắt tay vào may, vừa làm vừa được kèm cặp tiếp, nên năng suất lao động đang thấp. Tuy nhiên, mới 4, 5 tháng mà được như hiện nay cũng là rất khả quan. Tin rằng, sau một vài năm, khi tay nghề thành thạo, năng suất lao động của công nhân sẽ tăng lên. Khi đó họ sẽ có thu nhập cao hơn, mà nhà máy cũng được lợi hơn.



Từ nhà máy, tôi vọng nhìn lên đỉnh Tụ Và, danh sơn của vùng Vân Tụ, ngọn núi cao nhất của huyện Yên Thành: “Nhất cao là động Tụ Và/ Thứ nhì Động Nguyệt, thứ ba Động Thờ”.

Dân Yên Thành vốn được coi là thuần phác “nhất tỉnh”. Nhưng bao đời nay, cả huyện Yên Thành vẫn chỉ thuần nông và thuần…nghèo. Kinh tế thị trường mở ra, nhưng cũng không mở ra nhiều cơ hội cho người dân, nên họ phải tứ tán khắp nơi.

Trước mắt, An Hưng mong muốn sẽ đón tiếp những người vừa trở về vì đại dịch từ các tỉnh phía Nam, để họ tiếp tục làm việc, có thu nhập, ổn định đời sống. Còn trong tương lai, cùng với nhà máy thứ hai đang khởi động ở xã Thọ Thành, An Hưng sẽ có chỗ làm việc cho hơn 2 vạn công nhân. Hy vọng, cùng với các doanh nghiệp khác đã và đang mở ra, “ly nông bất ly hương” sẽ không còn là khẩu hiệu.

Xuất hàng tại Công ty An Hưng.

Tuy nhiên, muốn giúp người thì doanh nghiệp cần phải đứng vững. Trước tình thế dịch Covid-19 bủa vây khắp nơi, An Hưng không mong gì hơn là người lao động trong nhà máy sớm được tiêm vắc-xin. Mặc dù đã chuẩn bị chu đáo phương án “3 tại chỗ”, nhưng nếu không được tiêm vắc-xin sớm thì nguy cơ vẫn lơ lửng trên đầu.



Dũng quay sang một chàng thanh niên trẻ măng, đẹp trai, sáng sủa và giới thiệu: “Đây là con trai em. Cháu vừa tốt nghiệp Học viện Tài chính. Cháu về đây giúp việc cho anh Hà - Tổng Giám đốc, trước là để thực tập, làm quen, sau còn tiếp quản thay thế cha anh nó”.

Bây giờ thì tôi đã tin! Họ đâu chỉ đầu tư tiền, cả một núi tiền, mà còn đầu tư cả tương lai của mình vào đây.