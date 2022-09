Bắt người đàn ông có 1 tiền án vận chuyển 02 bánh hêrôin

(Baonghean.vn) - Lô Văn Phong (SN 1969) là người đàn ông vận chuyển 02 bánh hêrôin từng có tiền án 9 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ngày 19/9, Công an huyện Diễn Châu cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lô Văn Phong (SN 1969), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 02 bánh hêrôin và một số tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác đấu tranh với các đối tượng trong chuyên án ma tuý khám phá ngày 08/9/2022, Công an huyện Diễn Châu phát hiện một đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào về huyện Quế Phong, đưa xuống địa bàn huyện Diễn Châu và các huyện lân cận để tiêu thụ. Trong đó, đối tượng Lô Văn Phong (SN 1969), trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong là “mắt xích” quan trọng trong đường dây này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Diễn Châu đã triển khai lực lượng và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh quá trình hoạt động của đối tượng.

Sau một thời gian tiến hành điều tra, Công an huyện nhận được nguồn tin vào tối 17/9/2022, Lô Văn Phong sẽ đem số lượng lớn ma tuý xuống địa bàn huyện Diễn Châu để tiêu thụ, lãnh đạo đơn vị đã bố trí lực lượng mật phục, đón lõng để bắt giữ đối tượng. Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 17/9/2022, tại Quốc lộ 48 thuộc bản Tà Sỏi, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Công an huyện Diễn Châu bắt quả tang đối tượng Lô Văn Phong về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 02 bánh hêrôin, 01 điện thoại di động và 01 xe mô tô.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, Lô Văn Phong khai nhận mua số ma tuý nói trên từ một đối tượng tại biên giới Việt - Lào. Phong cũng đã từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và bị xử phạt 09 năm tù giam.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đã tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.