Bắt người phụ nữ giả mạo chức vụ để lừa đảo

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Vụ việc xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội.