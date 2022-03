Bắt nguyên kế toán trưởng công ty môi trường kê khống tiền lương

Công an tỉnh Cao Bằng chiều 13/3 cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét chỗ ở và lệnh bắt bị can để tạm giam với bà Ma Thị Thu Hằng, 51 tuổi (nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Đầu tư phát triển và môi trường Cao Bằng) về tội tham ô tài sản, quy định tại điều 353, bộ Luật Hình sự.

Bà Hằng nghe quyết định khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp Cơ quan điều tra cáo buộc bà Hằng từ năm 2012 - 2016 đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện kê khai, thanh toán khống tiền lương nhân công, tiền mua vật tư, hàng hóa… để chiếm đoạt số tiền trên 400 triệu đồng.