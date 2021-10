Bắt nhanh đối tượng phá két sắt trộm gần 1 tỷ đồng

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc



Sau khi lập chuyện án để đấu tranh, Công an thành phố Vinh phát hiện tại hiện trường, dấu vết đối tượng để lại rất ít. Lúc gây án, đối tượng sử dụng khẩu trang bịt kín mặt, đeo găng tay và luôn tìm các góc khuất để tránh camera an ninh. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định được đối tượng nghi vấn là Trần Văn Linh (sinh năm 1988) trú tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn, thuê trọ tại khối 15, phường Lê Lợi, thành phố Vinh là đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Kết sắt bị phá. Ảnh: Hồng Ngọc Đến 10h 30’ ngày 08/10/2021, Công an thành phố Vinh đã bắt đối tượng Trần Văn Linh, thu giữ 01 xe ô tô, 330 triệu đồng tiền mặt, 01 máy cắt kim loại, 01 chiếc búa và các vật chứng liên quan.



Tang vật gây án. Anh: Hồng Ngọc Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh, Trần Văn Linh khai nhận: Tối 06/10/2021, lợi dụng sơ hở, Linh đột nhập vào phòng chứa két sắt của Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Nghệ Tĩnh. Tại đây, Linh dùng máy cắt kim loại và búa để phá 02 két sắt, trộm tiền và nhiều tài sản. Sau khi trộm, Linh mang tài sản trộm được về phòng trọ cất giấu và tiêu xài cá nhân.



Hiện, Công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng.



