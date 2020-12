Bắt nhóm đối tượng đi ô tô dùng ống nhòm, roi điện trộm cắp tài sản liên tỉnh

Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước và Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra nhóm đi ô tô trộm cắp liên tỉnh, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 2 xe ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị.

Ba đối tượng vừa bị Công an huyện Dầu Tiếng bắt giữ gồm: Nguyễn Thịnh Tiến (21 tuổi, ngụ phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương); Lê Thế Dũng (47 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một và Trương Văn Lực (27 tuổi, ngụ phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Dầu Tiếng và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát hiện ô tô tải biển số: 61P - 1842 do Nguyễn Thịnh Tiến điều khiển, bên trong xe tải chở 2 xe máy mang biển số 70E1 - 213.88 và xe máy 70E1 - 551.50 là vật chứng của vụ trộm.

Các đối tượng và tang vật vụ án tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát. Quá trình điều tra, Công an huyện Dầu Tiếng tạm giữ thêm 1 xe ô tô biển số: 61A - 752.62 là phương tiện thực hiện phạm tội và bắt giữ thêm 2 đối tượng là Lê Thế Dũng và Trương Văn Lực.



Qua đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai nhận, ngoài thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản vào ngày 7/12 và ngày 8/12, trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng, những đối tượng này còn thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tỉnh Tây Ninh với tài sản trị giá hơn 822 triệu đồng.