Bắt nhóm đối tượng trộm, giết thịt trâu, bò chia nhau

Ngày 17/8, Công an huyện Tương Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi "Trộm cắp tài sản".



Trước đó, ngày 13/8/2021, Công an huyện Tương Dương tiếp nhận đơn tố giác của chị Lô Thị Xy La (SN 1980) trú tại bản Chon, xã Xiêng My (Tương Dương) về việc gia đình chị bị mất 1 con bò, trị giá khoảng 7 triệu đồng. Việc gia đình chị Xy La bị kẻ gian bắt trộm bò đã gây hoang mang cho rất nhiều bà con trong bản, vì với bà con vùng cao trâu, bò là tài sản lớn.

Các đối tượng Moong Văn Linh, Lương Văn May và Lương Công Huỳnh (từ trái qua phải). Ảnh: Bình Nguyên

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an huyện Tương Dương đã tiến hành điều tra, xác minh làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng là: Moong Văn Linh (SN 1955), trú tại bản Piêng Luống, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương; Lương Công Huỳnh (SN 1980) và Lương Văn May (SN 1992) cùng trú tại bản Chon, xã Xiêng My, huyện Tương Dương.



Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trong quá trình đi rẫy, nhìn thấy 1 con bò không ai trông coi, nghĩ là “vô chủ” nên 3 đối tượng đã bàn bạc bắt trộm và giết lấy thịt chia nhau.

Hiện, Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục tạm giữ hình sự 3 đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Người dân vùng cao có thói quen thả trâu, bò trên rẫy ngày này qua ngày khác mà không có ai trông coi. Đây là điều kiện để các đối tượng trộm trâu, bò gia tăng hoạt động. Vì vậy, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nên thường xuyên thăm rẫy, kiểm tra gia súc, gia cầm, hạn chế thả rông. Khi bị mất trộm, cần báo ngay cho lực lượng Công an để kịp thời truy bắt thủ phạm./.